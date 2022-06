Zoektocht naar mogelijk vermiste visser in Waal bij Tiel, niemand gevonden

Recherche jaagt op persoon die Gelderse verdachten van moord op Peter R. de Vries van afstand aanstuurde

De recherche jaagt vol op de persoon die rond de moord op Peter R. de Vries nauw contact had met de vermoede daders, chauffeur Kamil E. (36) uit Maurik en schutter Delano G. (22) uit Tiel. In het onderzoek is onlangs een inval gedaan bij de moeder van verdachte Kamil E.

30 mei