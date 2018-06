Zoektocht naar vermiste man (47) in de Waal bij Tiel

Signeerses­sie met optredens van frontman The Dream

7 juni TIEL - Muzikant Floris Kolvenbach en auteur Albert Wammes zijn zaterdag 16 juni even terug in Tiel, de stad waar ze allebei zijn getogen. Het duo is vanaf 14.00 tot 16.00 uur in de Tielse boekhandel Arentsen om het boek Tijdreiziger te presenteren.