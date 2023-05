Zoon (55) neemt ‘stiekem’ huurhuis van overleden moeder over, maar hij en zijn kind moeten er uit

Eric (72) moet zijn huis uit: woningcor­po­ra­tie ontdekt dat zijn moeder (die het huis huurt) al 20 jaar dood is

Al 56 jaar woont Eric Lapumahina (72) in hetzelfde rijtjeshuis in Maarssen. Zijn broers en zussen vlogen uit, maar hij bleef en zorgde al die jaren voor zijn ouders, die in zwakke gezondheid verkeerden. Nu dreigt hij door woningcorporatie Portaal zijn huis uit te worden gezet, want de woning staat op naam van zijn moeder - maar die is 19 jaar geleden al overleden.