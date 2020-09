Zorgen om Avri-plan voor chip in kliko: vrees voor boetes en vragen over privacy

TIEL/GELDERMALSEN - Een afleesbare chip in alle kliko’s zorgt voor de nodige vragen bij politieke partijen in Tiel en West Betuwe. Ze vragen zich onder meer hardop af hoe dit plan precies moet zorgen voor een beter imago voor afvalverwerker Avri, want daar lijkt het volgens de partijen vooralsnog niet aan bij te dragen.