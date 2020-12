Zorgen om georganiseerde knokpartijen in Tiel: ‘vechten op straat is niet normaal’

De politie en burgemeester van Tiel maken zich zorgen om straatgevechten die in de gemeente worden gehouden . ,,We willen geen beeld overbrengen op voorbijgangers en jongeren dat vechten op straat kennelijk normaal is. Dat is het niet.’’

Het gaat om zogenoemde hoodfights, straatgevechten waarbij twee deelnemers het tegen elkaar opnemen op een openbare plek. Het fenomeen, overgewaaid vanuit Amerika, begon in Nederland in Amsterdam, maar inmiddels zijn er ook partijen geweest in onder meer Almere en Helmond. De fights worden doorgaans gefilmd en op sociale media geplaatst. In Tiel is sinds dit jaar Hood Fights Tiel actief.

Quote Wat betreft het vechten op straat is de APV heel duidelijk: het mag niet.” Hans Beenakker, Burgemeester Tiel

Volgens de Tielse initiatiefnemer Serdar Koc is het bedoeld om, naast mensen die wel wat hebben met vechtsport ‘een recreatieve sparpartij’ te bieden, ook mensen online te entertainen. ,,Vooral in deze periode van corona waarin bijna niks mag, is dit iets wat het weer leuk maakt’’, meent Koc.

Burgemeester Hans Beenakker zegt dat hij ‘het zeker kan waarderen dat jongeren iets leuks en nieuws willen brengen, ook of misschien juist in deze coronatijd’. Maar gewenst vinden hij en de politie het niet. ,,Wat betreft het vechten op straat is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening, JvE) heel duidelijk: het mag niet.’’

En waar de organisatie het ‘sparren’ noemt, gaat dat er bij Beenakker en de politie niet in. ,,Uit de beelden blijkt dat het om daadwerkelijke gevechten gaat.’’ Deelnemers kunnen daarvoor beboet worden, waarschuwt hij.

Onveilig gevoel

,,Maar het belangrijkste is dat dit soort gevechten totaal niet passen in het straatbeeld.’’ Beenakker denkt dat de kans groot is dat het omwonenden ‘een onveilig gevoel’ geeft. ,,We willen geen beeld overbrengen op voorbijgangers en jongeren dat vechten op straat kennelijk normaal is. Dat is het niet.’’’ Bovendien zijn dit soort contactsporten volgens Beenakker ‘op dit moment in verband met corona voor 18-jarigen en ouder ook verboden’.

Tussen politie en Hood Fights Tiel is ‘goed contact’, zegt operationeel expert Wouter Bralts van de politie. ,,We hebben contact gelegd met het jongerenwerk en de fights besproken in het jeugdoverleg. Bedoeling is dat er een gesprek komt tussen gemeente, jongerenwerk, wijkagent en organisator om te bespreken of en in welke vorm deze activiteiten geplaatst zouden kunnen worden bij een vechtsportvereniging.’’ Beenakker: ,,Alleen op zo’n manier kun je dergelijke gevechten op een veilige en gecontroleerde manier laten plaatsvinden.’’