Zuinig omgaan met historie van school bij ombouw naar woonruimte

In dubbel opzicht een uitzonderlijke klus: de ombouw van het monumentale schoolgebouw op de hoek Heiligestraat/Cambier van Nootenlaan in Tiel. Enerzijds omdat er haast is, zodat liefst binnen een maand of drie Oekraïense vluchtelingen erkunnen slapen, anderzijds omdat historisch waardevolle zaken bewaard moeten blijven.

Het 95 jaar oude pand staat al enige tijd leeg en daarom bedacht de gemeente Tiel eind vorig jaar dat het best als noodonderkomen voor Oekraïners zou kunnen dienen. Om na de terugkeer van deze vluchtelingengroep verder te kunnen worden getransformeerd tot kleinschalige woonruimte voor starters op de woningmarkt, spoedzoekers en statushouders.

Biologielokaal in bijzondere staat

Het eerste verbouwplan lag donderdag voor bij de Tielse Monumentencommissie, die meekijkt en permissie moet geven voor de sloop- en aanpassingsplannen. Omdat aan de buitenzijde vooralsnog niets verandert, is voor dit moment gekeken naar de bijzondere inpandige bouwkundige zaken. Want zowel de historische trappen als het interieur van enkele klaslokalen is bijzonder en móet bewaard blijven. ,,Alles goed noteren en fotograferen en er vervolgens zorgvuldig mee omgaan”, gaven de monumentendeskundigen vooral mee aan de projectleider en de aannemer. ,,Met name het biologielokaal is nog in prachtige staat.”

Om de woonruimtes snel te realiseren, wordt heel veel met gipswanden gewerkt. Die die zullen vooral tegen de originele binnenmuren worden aangezet. Ook komen er nieuwe vloeren en plafonds, waarbij met name gekeken moet worden of die brandveilig en geluiddempend zijn.

Afwerkingsniveau nu lager, straks hoger

Het maakt de verbouw ook complex: het afwerkingsniveau kan voor de noodopvang van Oekraïners iets bescheidener zijn dan over enkele jaren, als er meer permanente bewoning in komt. Daarom moeten nu zo min mogelijk kosten worden gemaakt, die over een paar jaar wéér nodig zijn. Want er moeten nú kabels en leidingen worden aangelegd, bijvoorbeeld om keukentjes en badkamers van water, elektra, riool en gas te voorzien. Dingen die je in één keer goed wilt doen. Daar staat echter tegenover dat er simpelweg haast is: formeel zouden de eerste Oekraïners er al begin april in moeten, maar dat lijkt veel te optimistisch. Maar voor de zomer moet toch zeker wel lukken.

Het plan is om eerst te beginnen met de lange vleugel, aan de zijde van de Cambier van Nootenlaan. Die bevat vijf lokalen op rij, en dan over twee verdiepingen. Deze tien ruimtes worden omgebouwd tot tien appartementen van elk zo’n 35 vierkante meter, met elk twee stapelbedden. Als na de zomer ook de andere vleugel is aangepakt, is er in totaal plek voor 86 Oekraïense vluchtelingen.

