Zuipende, paffende en dikke Tielenaar gerichter aangepakt

Actie nodig tegen ‘be­reikangst’ in de Betuwe: aantal laadpalen schiet omhoog, automobi­list weet het vaak niet

De zeven gemeenten in de Betuwe tellen momenteel 1214 oplaadpunten voor elektrische auto's. In 2025 moet dat aantal verdubbeld zijn en in 2035 verviervoudigd naar circa vijfduizend. ,,Maar gemeenten moeten meer doen dan alleen laadpunten realiseren” zegt onderzoeker Jasper van der Vliet.

4 juli