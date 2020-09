Zwaan bezet rotonde in Tiel; ‘boef’ moet afgevoerd worden

Even terug op de Hendrikus, net als vroeger maar nu met mondkapje

14 september TIEL - Varen op de Hendrikus, van 1985 tot 2015 het veer tussen Tiel en Wamel. Net als vroeger, maar dan met mondkapjes op. Het veer dat een paar jaar in Antwerpen als waterbus is ingezet, is terug in Tiel. Vorig jaar is de motorboot uit 1959 opgeknapt in een scheepswerf in Maassluis.