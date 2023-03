Aanvoerder Basil Camara vertrekt bij TEC: ‘Trainers begrepen mijn verhaal wel’

,,Na drie jaar bij TEC denk ik dat dit het moment is om nog een keer een stap naar een mooie club te maken”, zegt Camara. ,,Ik wil graag voor veel mensen voetballen, bij een grote club waar alle randzaken goed georganiseerd zijn. Ik heb de afgelopen week met de trainers (Hans van de Haar en Eric Meijers, red.) gesproken en zij begrepen mijn verhaal wel.”

Camara kwam in de zomer van 2020 naar sportpark De Lok en voetbalde daarvoor bij DVS’33 in Ermelo. Van de huidige TEC-selectie is Camara de langstzittende speler.