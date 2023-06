Adil Lechkar (FC Aalsmeer) vijfde versterking voor derdedivisionist TEC

Lechkar is de vijfde zomerse versterking van de Tielse club, die dit seizoen naar de derde divisie degradeerde na het verloren tweeluik met SteDoCo in de nacompetitie. De verdediger werd zelf met FC Aalsmeer - waar hij bezig was aan zijn eerste seizoen - kampioen in de tweede klasse. Lechkar voetbalde eerder voor SV Argon en in de jeugd bij AFC en Almere City.