Anass Aamri en Bo van Essen schieten TEC in degradatiekraker naar grootste overwinning van het seizoen

De Tielse nummer vijftien begon niet eens geweldig aan de wedstrijd, maar stond na vijf minuten al op een 1-0 voorsprong. Anass Aamri werd door Bo van Essen de diepte ingestuurd en bleef koel toen hij oog in oog kwam met OFC-goalie Ischa Bouwman.

De bezoekers uit Oostzaan leken niet erg aangeslagen na het snelle tegendoelpunt en waren via Soufian Reclaoui in de twintigste minuut dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal kwam tegen de paal. Even later probeerde middenvelder Eric Veerman het van afstand, maar nu kon TEC-doelman Nick van den Dam de bal naast kijken.

Wat dat betreft had de thuisploeg het vizier scherper afgesteld. In de 37ste minuut dook OFC’er Derrin Wijdenbosch kolderiek onder de bal door, waardoor topscorer Van Essen vrije doortocht had en de 2-0 op zijn naam schreef.

In de tweede helft probeerde OFC het in de eerste vijftien minuten nog even, maar TEC hield het dicht achterin en liep vervolgens uit naar een ruime 4-0 zege. Eerst counterde het via Van Essen naar 3-0 en het mooiste doelpunt van de middag kwam op naam van Aamri, die de bal vanaf een meter of twintig in de kruising ramde: 4-0

TEC: Van den Dam; Klooster, Leeuwin, Camara, Van Rijn (87. Fernandes Pereira); Van Veenendaal, El Makrini (76. Abdulahi), Aamri (82. Derby), Van Anholt; Van Essen (76. Mijland) en Van Kippersluis (87. Esajas).