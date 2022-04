Bij De Treffers weggestuurde Bo van Essen haalt zijn gram met drie goals namens TEC: ‘Eerste hattrick in tweede divisie’

Niet goed genoeg, vonden ze de aanvaller twee jaar geleden in Groesbeek. Van Essen kwam over van Jong Vitesse en debuteerde bij De Treffers in de tweede divisie. Hij belandde snel op de bank en kreeg te horen dat hij na één jaar weer weg mocht. ‘Zo heeft-ie ze bij ons nooit geraakt’, klonk er al vanaf de tribune op sportpark Zuid.

Van Essen had een groot aandeel in de 0-4 zege van de Tielse tweededivisionist op De Treffers, waar trainer François Gesthuizen (ex-DFS) zondag op non-actief werd gesteld. ,,Alles zat mee. Omdat we snel voor kwamen, konden we wat meer afwachtend spelen. Wij zijn niet heel sterk in het spel zelf maken, zoals we vaak wel moeten doen als we achter staan. Deze voorsprong was dus ideaal.”