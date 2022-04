Code rood in Veenendaal: GVVV en DOVO vechten om lijfsbehoud

GVVV moet daarom zaterdag van Scheveningen winnen om zicht te houden op de nacompetitie. Want dat is nu het doel dat de ploeg van trainer Gery Vink nastreeft, het behalen van een veilige plek lijkt een utopie. „ASWH onder ons krijgen en houden. Dat is ons streven. Daarna zien we wel verder”, vertelt Vink.

In de derde divisie reist DOVO af naar Zeeland, voor het duel bij de nummer vijf Hoek. De 1-2 nederlaag in de slotfase thuis tegen VVOG moet zo snel mogelijk weer vergeten worden. De wekelijkse vraag dringt zich op of DOVO in staat is de mogelijkheden om te zetten in treffers.