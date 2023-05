Cruciaal weekend voor TEC in aantocht in tweede divisie: ‘Eén opdracht en dat is zelf winnen’

Speelronde 32 schotelt twee belangrijke wedstrijden voor TEC voor. Zelf ontvangt de Tielse nummer veertien hekkensluiter Jong FC Volendam en concurrent Excelsior Maassluis (15e) speelt tegen OFC, dat zeventiende staat en al is gedegradeerd. ,,Maar ik heb in het leven geleerd om me vooral druk te maken om de dingen waar ik zelf invloed op heb. En dat is TEC. Natuurlijk, ik kijk zaterdag wel naar de uitslag bij Excelsior Maassluis-OFC, maar wij hebben dit weekend maar één opdracht en dat is zelf winnen van Volendam”, zegt trainer Eric Meijers.

Op het moment dat TEC zondag aftrapt tegen de Noord-Hollandse beloftenploeg, weet het of Excelsior Maassluis is aangesloten of het gat nog drie punten in Tiels voordeel is. Het gaat dit seizoen met vallen en opstaan in Tiel, maar de laatste wedstrijden heeft de ploeg vertrouwen gekregen. ,,Sinds mijn komst in november hebben we goede wedstrijden gespeeld maar ook een paar mindere. Tegen Spakenburg hebben we vorige week in elk geval weer een goede basis gelegd. Tegen Volendam moeten we op dezelfde voet verder.”