Daan Disveld mag toch meedoen in degradatiekraker DOVO

De aanvoerder was voor vijf duels geschorst vanwege een rode kaart in de wedstrijd tegen FC Lisse, maar werd door de KNVB vrijgesproken. ‘Mededader’ David Verwey van FC Lisse kreeg ook vrijspraak.

Dat nieuws komt als geroepen, want zaterdagmiddag wacht DOVO een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. VVSB staat één punt boven de Veenendalers en heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Wolf moet hopen dat de vele kansen in de afgelopen wedstrijden zullen resulteren in doelpunten. DOVO is veruit de minst scorende ploeg in de derde divisie.