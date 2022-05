Dennis ‘the Menace’ van Meegdenburg hoopt op een wonder voor GVVV in tweede divisie: ‘In theorie is er nog veel mogelijk’

Als voetballer trad Dennis van Meegdenburg altijd op de voorgrond. Zestien seizoenen excelleerde de spits bij Bennekom. Hij werd er topscorer allertijden met 169 goals. In de zes seizoenen daarna bij GVVV prikte hij er nog eens bijna 120 doelpunten voor de Veenendaalse Blauwen in. Daarna vond de aanvaller het mooi geweest. ‘Opa’ was intussen 42 jaar en met GVVV naar de tweede divisie gepromoveerd.

„Ik ben bij daarna John de Wolf als assistent-trainer begonnen”, vertelt Van Meegdenburg. ,,Dat was wel even wennen. Alles was nieuw, maar de samenwerking verliep prima. Later kon ik het met Niek Oosterlee en Jochem Twisker ook prima vinden. Nee, in mijn functie als assistent ben ik niet iemand die zich verbaal laat gelden. Dat zou ik volgens de huidige trainer Gery Vink veel meer moeten doen.”