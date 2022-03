DOVO houdt koploper Sparta Nijkerk op gelijkspel

DOVO-trainer Florian Wolf had enkele wijzigingen in zijn basisopstelling aangebracht om spelers rust te geven. In de aanval maakten Rivelino Neslo en Rachad Madi hun debuut in de basis. In afwachting van zijn beroepszaak tegen de schorsing van vijf duels stond aanvoerder Daan Disveld wel weer in het hart van de defensie.