Edenaar Quincy Veenhof moest bij GVVV even wennen aan de ‘Vink-aanpak’

Eén van die nieuwe spelers is Quincy Veenhof (23). Inwoner van Ede en begonnen met voetballen bij Bennekom. Waarom bij Bennekom weet Veenhof ook niet precies. „Ik denk dat het door mijn vader komt. Die had meer met Bennekom dan bijvoorbeeld DTS Ede, want ik woon niet eens ver van het veld van DTS. Ik heb het bij Bennekom steeds super naar mijn zin gehad, dus was er ook geen enkele reden om een club in Ede op te zoeken. Bennekom heeft altijd ook een goede jeugdopleiding gehad en de standaardteams spelen op een hoog niveau.”