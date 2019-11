Einde in zicht voor FC Lienden in derde divisie: bestuur stapt op

Van der Laan voelt zich opnieuw benadeeld

25 november Binnen zes minuten gaf TEC de wedstrijd tegen De Treffers uit handen. Tot aan de 69ste minuut was er weinig aan de hand voor de nummer zestien van de ranglijst, maar niet veel later was het prompt 3-0. ,,Drie keer knipperen met je ogen en het staat 3-0”, baalde Van der Laan. ,,Ineens gaven we het helemaal uit handen.”