Geen weerzien met Quick Boys-rivalen voor Marciano Mengerink: ‘Hoop over een jaar mijn comeback bij TEC te maken’

Op de openingsdag van de tweede divisie gaf TEC een 1-0 voorsprong in de slotfase weg. Nieuwkomer Marciano Mengerink (32) zette de Tielse ploeg toen op voorsprong, maar hij is er al een tijd niet meer bij vanwege een zware knieblessure. Vorige week is hij geopereerd. ,,Jammer dat ik niet weer tegen Quick Boys kan spelen. Dat was - in mijn tijd bij Katwijk - natuurlijk dé tegenstander”, baalt de aanvaller.

Mengerink - goed voor vijf doelpunten tot hij geblesseerd raakte - denkt pas over een jaar weer minuten te kunnen maken in het TEC-shirt. ,,Normaal gesproken staat er 9 tot 12 maanden herstel na de operatie. Ik heb de eenjarige optie in mijn contact gelicht dus in theorie kan ik er bij de start van het nieuwe seizoen weer bij zijn, maar dat is de meest positieve gedachte. Het begin van de herstelperiode verloopt in elk geval goed, dus ik hoop in het nieuwe seizoen wel snel mijn comeback bij TEC te maken.”