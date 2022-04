Gino Bosz blijft ze maar raken; middenvelder schiet TEC naar punt bij Excelsior Maassluis

In Zuid-Holland incasseerde TEC al snel een tegendoelpunt. Doelman Mathijs Swaneveld stond te ver uit zijn doel en daar profiteerde Nino van den Beemt van; hij schoot van net wat voor de middenlijn de bal over de goalie heen in het doel: 1-0.

Kansen waren schaars in de eerste helft en dus was het ook niet verrassend dat het grootste gevaar kwam uit een vrije trap van Gino Bosz, die zijn inzet gekeerd zag worden door goalie Jean-Paul van Leeuwen. Even later was de thuisploeg gevaarlijk vanuit de omschakeling, maar Vinnie Vermeer hielp Swaneveld de bal uit het doel te houden.

In de tweede helft kwam het duel meer los en was eerst Dave van Delft dicht bij de 2-0, maar redde Swaneveld. Kort daarna hield Van Leeuwen TEC-spits Junior Ebobo van scoren af.

Twintig minuten voor tijd was het Bosz die TEC op gelijke hoogte schoot. Hij krulde een vrije trap achter Van Leeuwen: 1-1. Voor de middenvelder was het zijn vijfde doelpunt in de laatste vijf wedstrijden en zijn achtste van het seizoen.

Al snel leek de thuisploeg weer de leiding te nemen, maar Luivienno Statia verzuimde oog-in-oog met Swaneveld binnen te schieten en raakte de paal. In de slotfase hadden beide ploegen de kans om drie punten aan het duel over te houden. Eerst vond Vincent van den Berg namens Excelsior Maassluis het zijnet en in de blessuretijd scheelde het niet veel of Kevin Sterling had TEC naar een 1-2 zege geschoten.

Zaterdag staat er voor TEC opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma; dan ontvangt het nummer vijftien Spakenburg.

TEC: Swaneveld; Kaleka (12. Hovius), Beijer, Camara, Van Rijn; Vermeer, Bosz, El Makrini (87. Van der Neut), Eisden; Sterling en Ebobo.