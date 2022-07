GVVV heeft er met Barry Maguire een nieuwe leider bij

De stand was toen al opgelopen naar 5-1 - de 4-1 kwam van de schoen van Maguire - dus was er alle reden om hem rust te geven en andere nieuwkomers in te passen.

„Ik was op de trainingen al aangenaam verrast door het niveau van de selectie van GVVV. Dat werd nog eens benadrukt in de wedstrijd tegen Gemert. Kijk, de uitslag zegt me niet zoveel, wel de wijze waarop we gewonnen hebben. Het werd uiteindelijk 6-1, maar we hebben nog een handvol kansen gehad. Er werd door ons aanvallend voetbal gespeeld, met veel druk naar voren en snelheid in de combinaties. Leuk om in zo’n team te spelen”, vertelt Maguire.