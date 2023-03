Hans van de Haar (TEC): ‘Die twee overwinningen geven geen lucht, wel vertrouwen’

TEC heeft door die zeges op IJsselmeervogels (1-2) en Excelsior Maassluis (2-1) weer wat lucht in de strijd om degradatievoetbal. Al bekijkt Van de Haar het anders. ,,Lucht? Daar ben ik - met nog heel veel wedstrijden voor de boeg - nog niet zo mee bezig. De rekenmodules pak ik er pas in de laatste fase van het seizoen bij. Die twee overwinningen geven geen lucht, wel vertrouwen.”

TEC kan nog meer vertrouwen putten uit de vorige ontmoeting met Rijnsburgse Boys, de nummer vier van de ranglijst. In Zuid-Holland boekte de Tielse ploeg in september namelijk de eerste overwinning van het seizoen: 0-1. ,,Vooral omdat zij veel kansen misten. Dat klinkt heel banaal, maar zo was het wel. Wij stelden daar de beste counter van het seizoen tegenover en wonnen daarom met 0-1.”