Hans van de Haar (TEC) na laat puntenverlies in Haarlem: ‘Lijkt erop dat we het met Excelsior Maassluis gaan uitvechten’

De trainer baalde dat zijn ploeg de 0-1 voorsprong - verkregen in de 77ste minuut door een van richting veranderd schot van Kevin van Kippersluis - niet over de streep trok. ,,Anders hadden we Koninklijke HFC nog in het vizier gehad, maar met een punt schieten we niet zoveel op. Het lijkt erop dat we met Excelsior Maassluis gaan uitvechten wie zich direct handhaaft en wie de nacompetitie in moet.”