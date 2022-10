Hans van de Haar (TEC) over eerste fase seizoen: ‘Er is heel veel niet goed gegaan’

De club uit Werkendam stuntte vorige week in het KNVB-bekertoernooi door Vitesse na strafschoppen te verslaan. ,,Je hebt er altijd wel een of twee van die verrassingen tussen zitten. Zo zie je maar: als je je als sterkere ploeg niet goed voorbereid, kan zoiets gebeuren.”

TEC kwam twee weken niet in actie en dus had de trainer tijd een analyse van de beginfase van het seizoen te maken. ,,We hebben veel te veel tegendoelpunten gekregen en veel te veel kansen gemist. Ik had gehoopt dit seizoen echt minder tegendoelpunten te krijgen”, zegt Van de Haar.

Twee keeperswissels

,,Er is heel veel niet goed gegaan en dan moeten er soms keuzes gemaakt worden die niet leuk zijn”, is Van de Haar duidelijk. De Tielse equipe probeerde op de trainingen deze week wat nieuwe dingen uit. ,,We willen natuurlijk winnen van Kozakken Boys en we gaan het misschien wel op een iets andere manier doen dan we de afgelopen periode hebben geprobeerd.”