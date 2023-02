Het besef is er binnen heel TEC: ‘Dit zijn de wedstrijden waarin we het moeten laten zien’

Als het op directe degradatie en nacompetitie in de tweede divisie aankomt, kunnen de twee beloftenploegen, Jong Sparta Rotterdam en Jong FC Volendam, uit de stand gehaald worden. Daardoor kelderen TEC en IJsselmeervogels een plekje en staan zij dus op een nacompetitieplek. Het verschil tussen die ploegen bedraagt één punt in Tiels voordeel en TEC heeft nog een wedstrijd tegoed, thuis tegen hekkensluiter OFC. Maar dat maakt de wedstrijd tegen IJsselmeervogels - waar TEC’s uitblinker van vorig seizoen Gino Bosz voetbalt - niet minder belangrijk.

Het heenduel tussen beide ploegen eindigde eerder dit seizoen in 2-2. Dat was één van de twee gelijke spelen die TEC tegen de Vogels behaalde. De overige vijf duels in de tweede divisie gingen verloren. In Bunschoten-Spakenburg is TEC vooralsnog sowieso behoorlijk kansloos geweest: 5-0, 5-1 en 3-0. Bij TEC keert trainer Eric Meijers weer terug op de bank. Hij was vorige week nog ziek.