Joshua Kozuh vierde winterse versterking voor TEC

Mauriker Jesse van Baal (24) verlaat TEC voor vierdedivi­si­o­nist

Jesse van Baal (24) maakt per direct de overstap van TEC naar Achilles Veen. De Mauriker kwam - mede door blessureleed - amper aan spelen toe in het team van trainers Hans van de Haar en Eric Meijers. Hij tekent in Noord-Brabant een contract voor een half seizoen.

18 januari