Justin Spies hoopt met GVVV op nieuwe stunt tegen AFC

„Het klinkt misschien gek, maar ik heb wel vertrouwen in de wedstrijd tegen AFC. Ook een ploeg, die de aanval zoekt, niet voor de goal gaat hangen, net als vorige week Rijnsburgse Boys. Ja, iedereen was verrast dat we in Rijnsburg met 1-4 wonnen, maar we lieten zien dat we best uit de voeten kunnen als we niet tegen een verdedigende ploeg als Scheveningen spelen en wij het spel moeten maken”, blikt Spies nog even terug op het met 0-2 verloren thuisduel tegen de Scheveningse tegenstander.