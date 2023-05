Kip’s linkerbeen redt belangrijk punt voor TEC in degradatiestrijd in tweede divisie

Dat hij dit seizoen nog geen doelpunt achter zijn naam had staan, mag een klein wonder heten. Kevin van Kippersluis (29) kan ballen met zijn linkerbeen neerleggen waar hij wil. Bij medespelers of richting het doel. Dat deed hij tegen Jong FC Volendam éindelijk eens met succes, want door zijn sublieme assist bij de 1-0 en vrije bal in de kruising bij de 2-2 sprokkelde TEC in elk geval nog één punt in de degradatiestrijd.

,,Nou ja, tegen Koninklijke HFC scoorde ik wel, maar die werd op naam van Andre Morgan (verdediger HFC, RW) gezet”, wilde Van Kippersluis wel even duidelijk maken. De middenvelder werd door afwezigheid van de geblesseerde Bo van Essen in de spits gezet met Adham El Idrissi en was tegen de beloften uit Volendam goud waard voor TEC.

Quote Zo’n bal schiet ik misschien één keer raak uit heel veel pogingen Kevin van Kippersluis (TEC)

Kip’s krulballen

Na drie minuten belandde een schot van Van Kippersluis nog op de lat. Even later kreeg hij de bal aan de linkerkant, zag hij in zijn ooghoek El Idrissi bij de tweede paal lopen en krulde ‘Kip’ de bal richting zijn collega-spits, die bijna even fraai binnen volleerde: 1-0. Nadat Jong FC Volendam 1-1 maakte en in de tweede helft zelfs op 1-2 kwam, stond Van Kippersluis in de 78ste minuut opnieuw op. Uit een vrije trap schoot hij de bal in de verre kruising prachtig raak: 2-2. ,,Ik vond de assist mooier. Weet je wat het is: bij die vrije trap komt ook wat geluk kijken. Zo’n bal schiet ik misschien één keer raak uit heel veel pogingen. Die assist zo geven is iets wat ik goed kan. Zulke ballen met gevoel geven; dat is mijn kwaliteit. Ik zag Adham lopen en wist waar ik de bal neer moest leggen.”