Kogel door de kerk: FC Lienden (zondag 1) stopt ermee

De opmars van FC Lienden in het amateurvoetbal werd in 2000 opgezet; toen werd de club kampioen werd in de vierde klasse. Na een derde, tweede en uiteindelijk eerste plek promoveerde FC Lienden in 2004 naar de tweede klasse. Daar werden de Liendenaren meteen kampioen en dus kwam het in het seizoen 2005-2006 uit in de eerste klasse; via de nacompetitie bereikte het direct de hoofdklasse om in 2010 te promoveren naar de topklasse. In de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016 werd FC Lienden daarin onder leiding van trainer Hans van de Haar kampioen en promoveerde het in 2016 automatisch naar de nieuw gevormde tweede divisie. Daarin presteerde het onder Hans Kraay jr. in het eerste seizoen met een zesde plek uitstekend. De twee seizoenen daarna waren met een veertiende en zeventiende (degradatie na nacompetitie) minder succesvol.