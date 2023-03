‘Mister Steekpass’ Anass Aamri schiet de ballen er nu zelf in bij TEC

Een dikke maand geleden maakte hij uit bij IJsselmeervogels al een heel belangrijk doelpunt; toen schoot Anass Aamri (28) TEC in de slotfase naar een 1-2 zege. Het was pas zijn eerste van het seizoen. Na de wedstrijd tegen OFC staat de teller op drie. De middenvelder luistert - naar eigen zeggen - meer naar zijn trainers de laatste tijd. ,,Ik heb flink op mijn kop gehad dit seizoen. Mijn ‘probleem’ is dat ik áltijd anderen in stelling wil brengen. Eigenlijk schiet ik nooit zelf in een wedstrijd. Op de training wél. En dan gaan ze er allemaal in. Dus de trainers (Hans van de Haar en Eric Meijers, red.) vonden dat ik dat in de wedstrijd ook maar eens moest gaan doen”, legde Aamri uit.