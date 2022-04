Na formatiewijziging, een bomvol april én zes goals van Bosz lijkt TEC op weg naar handhaving in de tweede divisie

Met Yaël Eisden heeft TEC een spion in huis voor de degradatie­kra­ker in de tweede divisie tegen ASWH

Via Letland en Griekenland belandde Yaël Eisden (28) dit seizoen in de tweede divisie. Voor de winterstop speelde hij voor ASWH, sinds januari van dit jaar verdedigt de middenvelder het shirt van TEC. Zaterdag komt de Rotterdammer zijn voormalig teamgenoten tegen in de degradatiekraker op De Lok.

15 april