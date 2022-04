Na formatiewijziging en bomvol april lijkt TEC op weg naar handhaving in de tweede divisie

Pechsei­zoen Rick Wouters compleet: back van De Treffers breekt pols voor tweede keer

GROESBEEK - Het debuutseizoen van Rick Wouters bij De Treffers is een pechjaar. Voor de tweede keer in acht maanden heeft de linksback van de Groesbeekse tweededivisionist zijn rechterpols gebroken. Hij hield de breuk over het duel met Rijnsburgse Boys (2-1) afgelopen zaterdag.

20 april