Nick de Bondt kiest alsnog voor langer verblijf bij DOVO

In 2020 kwam De Bondt over van HHC Hardenberg en staat nu voor zijn derde seizoen in Veenendaal. Een verlenging waarmee De Bondt erg tevreden is. ,,Vanuit het elftal, de club en de supporters voel ik veel waardering, ik voel me erg thuis en op mijn gemak. Ook dat ik in de tweede seizoenshelft van waarde ben en belangrijk kan zijn maakt het totaalplaatje voor mij heel prettig, waardoor ik er graag nog een seizoen aan vast plak”, laat De Bondt weten.