Problemen van ambitieus TEC stapelen zich op in tweede divisie

Doelpunten maken is lastig voor TEC. De ploeg van het trainersduo Hans van de Haar-Scott Calderwood scoorde in achttien competitiewedstrijden twintig keer, waarvan vier penalty’s. Over échte goalgetters beschikt de Tielse selectie momenteel ook niet. Bo van Essen en Junior Ebobo maakten er allebei drie. Kevin Sterling, Gino Bosz, Anass Aamri en de inmiddels vertrokken Rick Mulder en Dilivio Hoffman twee. In de winterstop werd met Thomas Schalekamp een extra spits in huis gehaald, maar hij kreeg tot nu toe pas 35 speelminuten in vier wedstrijden. Ook Daan Blij, misschien wel de voetballer met het beste linkerbeen in de tweede divisie, kon nog geen potten breken in zijn vijf optredens in het shirt van TEC.