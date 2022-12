Ricardo Fernandes Pereira plukt de vruchten van harde aanpak Hans van de Haar: ‘Hij stuurde me weg van de training’

Het begon allemaal in de zomer van dit jaar. De Rotterdammer keerde na twee jaar Engeland en een half seizoen op Cyprus weer terug in Nederland en had vooral zin om ‘weer effe een wedstrijd te voetballen’. Hij kreeg een appje van zijn vriend Quentin van Veenendaal, inmiddels ook voetballer van TEC, met de vraag of hij mee wilde doen met een wedstrijd bij de Tielse tweededivisionist. ,,Geen idee wat dat verder inhield eigenlijk, maar ik had vooral zin om een wedstrijd te voetballen. Dat was namelijk alweer even geleden voor mij. ‘Let’s go’, dacht ik”, legt Fernandes Pereira uit.