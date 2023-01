‘Speedy Gonzales’ krijgt bij TEC de kans om zijn voetbalcarrière weer op te pakken

Achttien speelminuten kreeg de vliegensvlugge aanvaller van TEC in het verloren duel in de tweede divisie met AFC (2-1). Het was voor Guytho Mijland alweer even geleden dat hij het shirt van een club droeg. Of überhaupt een wedstrijd voetbalde. Sinds zijn terugkeer naar Nederland, in mei 2021, zat hij zonder club. ,,Waarom? Tja, ik denk dat ik gewoon te lang gewacht heb op een goede club. Anderhalf jaar geen club hebben, is inderdaad heel lang. Toen ik vanuit Slowakije, waar ik een seizoen voetbalde bij Partizan Bardejov, terug naar Nederland kwam, heb ik wel aanbiedingen gekregen. Maar daar ben ik nooit echt op ingegaan. Of ik er spijt van heb? Misschien een beetje. Achteraf vind ik dat ik andere keuzes had moeten maken”, zegt Mijland.