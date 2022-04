Steeds net niet voor GVVV in tweede divisie: ‘Overwinningen zetten zoden aan de dijk, gelijke spelen niet’

Maar trainer Gery Vink hoopt op een wonder. „We staan waar we staan. Op de onderste plek en dan zit het vaak tegen. Is het steeds net niet. Dat is het lot van de hekkensluiter. We hebben in een paar duels mogelijke overwinningen uit handen gegeven. Willen we handhaving in de tweede divisie levend houden, is het cruciaal dat we wedstrijden gaan winnen. Overwinningen zetten zoden aan de dijk, gelijke spelen niet.”