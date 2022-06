Sven van Ingen duwt voormalig trainer Gery Vink naar derde divisie: ‘Wilde hem effe laten zien wat ik van hem geleerd heb’

Het lijfsbehoud zorgde bij de verdediger niet alleen voor veel vreugde, maar Van Ingen vulde zijn bankrekening er ook nog eens door. Hij kon honderd euro bijschrijven na de zege op GVVV. ,,Ik had vrijdagavond een bruiloft en had daar een weddenschap afgesloten met een maat van me die uit de regio van Veenendaal komt. ‘Honderd euro dat jullie verliezen’, zei hij. En hij duwde het briefje in m’n handen. Dat briefje is nu van mij”, lachte Van Ingen. ,,Ik was trouwens keurig om elf uur weer thuis van die bruiloft.”