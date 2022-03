Sven van Ingen (voormalig TEC) schiet negen Werkendammers in 95ste minuut naar zege op TEC

TEC gooide het tempo er aardig in in de slotfase, toen het eerst met één en later zelfs met twee man meer op het veld stond, na rode kaarten van Elvio van Overbeek (64ste minuut) en Leon Bot (89ste minuut). Maar toch viel het doelpunt aan de anderen kant, nota bene via Ingenaar Van Ingen, die de bal via enkele benen in het doel werkte: 0-1.

En dat terwijl TEC - met name in de tweede helft - genoeg kansen had gekregen om doelpunten te maken. Voor rust had Bo van Essen met een lob al de lat geraakt en in de tweede helft werkte TEC de bal nog twee keer op de horizontale balk. Kevin Sterling deed dat in de 52ste minuut en even later belandde een kopbal van Basil Camara ook op de lat.