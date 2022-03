TEC boekt belangrijke overwinning in Scheveningen

In de tweede helft waren de kansen schaars, maar kreeg TEC in de 75ste minuut een strafschop. Gino Bosz - die dit seizoen al twee penalty’s raak schoot - faalde ook nu niet: 0-2. Tien minuten later ging de bal aan de andere kant ook op de stip en schoot Freek van Eijk Scheveningen terug in de wedstrijd: 1-2.