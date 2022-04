TEC boekt op halve kracht belangrijke zege op abominabel slecht ASWH

‘Jongens­boek’ voor Sven van Ingen bij terugkeer in Tiel

Ongeloof. Dat straalde alles in een TEC-shirt uit na de deceptie tegen Kozakken Boys: 0-1. Diep in blessuretijd was het nota bene voormalig TEC-speler Sven van Ingen die aan de basis stond van de pijnlijke nederlaag tegen negen spelers. De Tielse malaise duurt voort in de tweede divisie.

27 maart