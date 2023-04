TEC boekt zwaarbevochten maar belangrijke zege op Jong Sparta Rotterdam

De Tielse ploeg kwam al snel op voorsprong door een doelpunt van clubtopscorer Bo van Essen. De aanvaller - die zijn zestiende van het seizoen binnen schoot - kreeg de bal via een Rotterdams been en haalde hard uit in de bovenhoek: 1-0.

De nummer dertien van de ranglijst noteerde na ruim een kwartier spelen de eerste mogelijkheid, maar het schot van Rayvien Rosario ging net naast. Aan de andere kant presteerde Van Essen hetzelfde. De grootste kans voor rust was ook voor TEC, maar Quentin van Veenendaal raakte de bal niet goed toen hij vrij voor doelman Youri Schoonderwaldt verscheen.

In de tweede helft drong Sparta steeds meer aan richting het doel van Nick van dem Dam, die een kopbal van Mike Frimpong eerst nog over zag gaan en even later knap redde op een dubbele poging van David Garden.

Het werd steeds meer tegenhouden voor de thuisploeg, maar uit een van de spaarzame uitbraken had invaller Guytho Mijland in blessuretijd de 2-0 op zijn schoen, maar hij miste oog in oog met de Sparta-goalie. Dat werd TEC in de 96ste minuut bijna fataal, maar een volley van dichtbij van Garden ging hoog over het Tielse doel.

TEC: Van den Dam; Eisden (73. Fernandes Pereira), Leeuwin, Camara, Van Rijn; Van Veenendaal, El Makrini, Van Kippersluis, Van Anholt; Van Essen (87. Mijland) en El Idrissi (73. Aamri).