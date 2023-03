TEC-doelman Nick van den Dam na nederlaag tegen Katwijk: ‘Los van deze wedstrijd, maar we zitten er de laatste tijd gewoon goed in’

Het vergaat TEC de laatste maanden in de tweede divisie helemaal niet zo slecht. In de tweede periode staat de Tielse ploeg zelfs in het linkerrijtje. Maar na een weekend waarin het zelf van Katwijk verloor en concurrenten Scheveningen en Excelsior Maassluis wonnen, is de realiteit dat TEC er nog altijd beroerd voor staat. De huidige plek op de ranglijst betekent aan het eind van het seizoen nacompetitie. En dat is iets wat TEC wil voorkomen.

Met nog negen wedstrijden voor de boeg en een kleine achterstand op die twee Zuid-Hollandse ploegen en Kozakken Boys, lijkt TEC zich te moeten opmaken voor een eindsprint. Die kon tegen Katwijk in elk geval nog niet worden ingezet, want om de nummer twee van de ranglijst te doen wankelen miste TEC simpelweg kwaliteit. Het hielp ook niet meer dat Pelé van Anholt (blessure) en Guido van Rijn (ziek) ontbraken. Voor hen in de plaats begonnen Marley Ibrahim en Liban Abdulahi in de basis, maar zij beschikken nog niet over de kwaliteiten van Van Anholt en Van Rijn. ,,En dan is een ploeg als Katwijk inderdaad te sterk voor ons”, merkte TEC-doelman Nick van den Dam.