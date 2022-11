TEC-doelman Nick van den Dam na twee gestopte strafschoppen: ‘De jongens wilden Louis van Gaal al bellen’

,,Jazeker”, antwoordde Van den Dam op de vraag of hij wel eens eerder twee strafschoppen in één duel had tegengehouden. ,,In 2018 met Jong De Graafschap tegen HSC’31, in de derde divisie.”

Van den Dam mag dus gerust een penaltykiller worden genoemd. ,,De jongens grapten tijdens de busrit terug naar Tiel al dat ze Louis van Gaal gingen bellen.”

Die busrit was nu feestelijker dan gebruikelijk bij TEC. In het KRAS Stadion boekte de Tielse nummer zeventien van de tweede divisie immers de tweede zege van het seizoen. Bo van Essen schoot TEC op voorsprong. Via het been van Yaël Eisden werd het net na rust 1-1, maar opnieuw Van Essen - zijn achtste van het seizoen - knalde TEC naar een 1-2 voorsprong. Die kwam in de slotfase dus nog een paar keer in gevaar. Eerst mocht Calvin Twigt aanleggen vanaf elf meter: Van den Dam redde met zijn benen. Twee minuten later probeerde Quincy Hoeve het vanaf de penaltystip: redding met de hand en de rebound belandde op de paal.

,,Dat doet wel iets met het team ja”, zei de man van de wedstrijd. ,,We incasseerden de laatste tijd veel tegendoelpunten dus dan is dit wel een opsteker. Ook voor mezelf. Ik begin dit seizoen natuurlijk als eerste doelman, raakte mijn plek kwijt en sta sinds een paar weken weer onder de lat. Dan is dit wel lekker.”