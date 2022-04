TEC doet veel te weinig met Bosz’ ballenbestelservice

Bosz is de speler waar het bij TEC de laatste weken om draait. Hij verdeelt het spel en strooit met zijn magistrale rechterbeen met passes. In het uitduel bij De Treffers krulde de zoon van Olympique Lyon-trainer Peter Bosz al een vrije trap fraai binnen en vier penalty’s werden dit seizoen ook al benut. Die laatste leverde TEC vijf dagen geleden tegen Quick Boys nog een punt op (2-2). Tegen IJsselmeervogels stelde hij zijn teamgenoten weer vaak in staat om te scoren, maar omdat er te weinig mee werd gedaan werkte TEC zich weer in de problemen in de tweede divisie.