TEC en DOVO tegen elkaar in eerste kwalificatieronde KNVB Beker

Lange busritten voor AWC naar met name zuidwesten van het land, Juliana’31 en Orion treffen veel nieuwe tegenstan­ders

AWC is door de KNVB voor het nieuwe seizoen ingedeeld in de derde divisie B. De Wijchense nieuwkomer, gepromoveerd via de nacompetitie, staat daarin een aantal lange tot zeer lange busritten te wachten naar met name het zuidwesten van het land.