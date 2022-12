TEC gaat ook deze winterstop weer winkelen: ‘We hebben op dit moment een te smalle selectie’

Marciano Mengerink en Vinnie Vermeer komen dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure. Allebei zijn ze herstellende van een zware knieblessure. Van de Haar wil daar vervangers voor halen. ,,We moeten zowel in de hoogte als in de breedte sterker worden. Daarmee bedoel ik: we moeten vervanging zoeken voor Mengerink en Vermeer en ook spelers halen zodat Eric (Meijers, RW) en ik meer keuze hebben. We hebben op dit moment gewoon een te smalle selectie. In de winterstop gaan we dus zeker winkelen. Ik verwacht dat we in januari weer wat spelers kunnen presenteren.”