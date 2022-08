TEC geeft voorsprong weg en start seizoen met nederlaag tegen Quick Boys

Vooral Quick Boys-doelman Paul van der Helm had de bibbers in de beginfase. Eerst dook de goalie onder een voorzet van Kevin van Kippersluis door, waarna Daan Blij de bal over kopte. Even later ging Van der Helm gruwelijk de fout in toen hij een counter van TEC onschadelijk wilde maken. De doelman onderschepte ver uit zijn doel de bal, maar leverde die prompt in bij Marciano Mengerink. De spits - overgekomen van Katwijk - schoot de bal vervolgens van een meter of 25 in het lege doel: 1-0.