TEC heeft een wonder nodig bij aanstaand kampioen Katwijk

Want verliezen op eigen veld, dat deed Katwijk dit seizoen pas twee keer (Koninklijke HFC en Rijnsburgse Boys). Verder won het - op de wedstrijd tegen Jong Sparta Rotterdam na - alles. Waarbij de uitslag 2-0 meer regel dan uitzondering was. Logisch dus ook dat Katwijk op het kampioenschap afstevent in de tweede divisie.

De Katwijkers zijn sowieso de best presterende ploeg allertijden in de tweede divisie. In de 160 wedstrijden haalde het 301 punten. TEC speelde 125 wedstrijden in de tweede divisie en behaalde daarin 138 punten. Daarmee staat de ploeg van trainer Hans van de Haar op de dertiende plek, drie plekken hoger dan FC Lienden (102 wedstrijden, 115 punten).